Врач Романова рассказала, к чему может привести тепловой удар

Тепловой удар может спровоцировать ряд тяжелых последствий. Таким мнением поделилась врач-терапевт, профпатолог Екатерина Романова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что о тепловом ударе могут говорить боли в голове, головокружение, вялость, рвота и судороги. Кроме того, о такой проблеме могут говорить сухость кожи, высокая температура, а также обморок. Если вы заметили подобные симптомы, необходимо незамедлительно вызват скорую помощь, передал «ВЗГЛЯД».

«Не стоит пренебрежительно относиться к солнечному удару, так как он может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть до остановки сердца», — пояснила врач.