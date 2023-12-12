Здоровье 12 декабря 2023, 16:03 Врач Романов: на новогоднем столе могут присутствовать продукты, способные при постоянном употреблении привести к раку

Читать 360tv в

На новогоднем столе действительно могут присутствовать продукты, которые при частом употреблении ведут к развитию злокачественных образований. Об этом изданию Life сообщил врач-радиотерапевт Денис Романов.

К таким продуктам медик отнес алкоголь, а также колбасу, сосиски и шашлык, приготовленные на мангале. Он объяснил, что мясо, приготовленное на открытом огне, будет содержать сажу, которая является канцерогеном.

Реклама

«С одного раза (да и с десяти) ничего страшного с вами, конечно, не случится, но иметь это в виду нужно», — добавил Романов.