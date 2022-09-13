Врач Романенко заявила, что ротавирус может привести к смерти | 360°

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Врач Романенко заявила, что ротавирус может привести к смерти

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Ротавирус является распространенным и при этом очень опасным заболеванием. Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что болезнь может привести к смерти, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что чаще всего вспышки подобных болезней образуются в коллективах. Тяжелее всего ротавирус переносят дети и пенсионеры, передало ИА НСН.

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«Это очень тяжелое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни», — рассказала медик.

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