19 апреля 2023, 18:51
Врач Романенко заявил, что заусенцы могут спровоцировать воспаление
Заусенцы могут стать причиной развития воспаления околоногтевого валика. Чтобы решить эту проблему, придется обращаться к хирургу. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва24».
По словам медика, чаще всего заусенцы образуются зимой из-за того, что кожа особенно сильно сохнет с этот период. Романенко подчеркнула, что через них в тело может попасть инфекция.
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В дальнейшем возможно развитие в паронихии. В случае, если кожа вокруг заусенца покраснела и возникла пульсирующая боль, стоит незамедлительно обратиться к хирургу.
Болезни
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