Здоровье 25 августа 2023, 16:56 Врач Романенко заявил, что опавшие листья могут вызывать аллергию

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Опавшие листья могут вызывать аллергическую реакцию. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что из-за прения листья выделяют определенные вещества, которые раздражают дыхательные пути и провоцируют аллергию. Кроме того, плесневые споры от листьев также могут стать причиной аллергической реакции.

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Романенко посоветовала реже контактировать с листвой, не трогать и не подбрасывать ее ради фотографий, написало радио «КП».