Здоровье 28 августа 2023, 23:42 Врач Романенко заявил, что боль в пояснице у людей старше 60 лет связана с болезнями почек

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Боль в пояснице у людей старше 60 лет может возникать из-за патологий костно-мышечной системы и заболеваний почек. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко, сообщила «Москва 24».

«Если боль в пояснице у пожилого человека связана с движением, если она возникает в каком-то определенном положении тела, то это, вероятно, патология костно-мышечной системы: радикулит, поражение позвоночника, защемление», — пояснила врач.

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Также среди причин терапевт выделила проблемы с тазобедренными или другими суставами. Кроме того, боль может возникать из-за патологий мочеполовой системы, таких как мочекаменная болезнь, воспаление почек или отхождение камней.