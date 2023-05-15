Здоровье 15 мая 2023, 15:16 Врач Романенко: специальные препараты помогут восполнить дефицит витамина D в организме

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У большинства жителей России наблюдается нехватка витамина D в организме. Для устранения дефицита необходим прием специальных препаратов, сообщила терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, микроэлемент содержится в морепродуктах, однако получить его в достаточном количестве из пищи невозможно. Прием специальных препаратов позволит поддержать здоровье. Профилактическая доза витамина D составляет 1000 микрограммов.

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Как сообщили «Известия», лечебные дозы микроэлемента для устранения дефицита назначаются при гиповитаминозе.