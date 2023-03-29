Здоровье 29 марта 2023, 11:19 Врач Романенко сообщила, что переменчивая погода весной провоцирует активацию вирусных заболеваний

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что переменчивая весенняя погода провоцирует возникновение или обострение вирусных заболеваний.

У человека может появиться насморк, кашель, першение в горле.

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«Массу неудобств доставляют и обычные ОРВИ. Почему они возникают? Во-первых, солнце пригревает, и мы перестаем тепло одеваться. Во-вторых, наша слизистая, барьер на пути вирусов, иссушена из-за отопительного сезона», — сообщила медик.

Весна провоцирует всплеск и аллергических реакций. Кроме того, в весеннее время обостряются заболевания мочеполовой системы. У женщин — это, чаще всего, цистит, а у мужчин — простатит.