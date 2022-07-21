Врач Романенко рассказала, с чем связано ощущение сонливости после приема пищи

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила возникновение чувства сонливости после приема пищи. По ее словам, такое происходит из-за перераспределения крови в организме. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«После еды нормально испытывать чувство сонливости, так как в организме происходит перераспределение крови», — сообщила медик.

Она отметила, что именно после еды лучше всего снабжается пищеварительная система. Необходимо подождать около пяти-семи минут, чтобы человек мог снова вернуться к причиной для него деятельности.

«Человеку достаточно подождать пять-семь минут, чтобы снова вернуться к привычной рабочей деятельности», — резюмировала Романенко.

Ранее врач Евгения Ших рассказала, что в 20–40% случаев причиной нарушений сна становятся тревожные и депрессивные расстройства, сменный график работы, а в 5–10% случаев — избыточное потребление разных стимуляторов (чая, кофе, энергетиков), курение и алкоголь.