Врач Романенко рассказала, почему не стоит пить ледяную воду с больным горлом

При болях в горле ни в коем случае нельзя пить ледяную и даже холодную воду. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт отметила, что во время болезни стоит, напротив, пить большое количество горячей жидкости и полоскать горло специализированными растворами.

«Тут надо понимать, что современная медицина крайне не рекомендует подобные способы самолечения. Боль в горле чаще всего подразумевает наличие какого-то инфекционного процесса, что в свою очередь требует медикаментозного лечения. А холод, конечно, может, в какой-то степени воздействовать на нервные окончания и облегчать болевые ощущения, но, все это очень кратковременно и в большинстве случаев вообще усугубляет ситуацию», — сказала медик.

Горячее питье отлично снимает интоксикацию, а специализированные средства для лечения горла устраняют различные инфекции, резюмировала Романенко.