Врач Романенко рассказала об опасной для здоровья одежде

Врач Татьяна Романенко назвала одежду, которая может нанести вред организму. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

По ее словам, опасность представляет слишком тесная одежда, особенно нижнее белье. Оно может вызвать нарушение микроциркуляции и проблемы с половыми органами или молочными железами.

«Любая одежда должна быть комфортна, человек в ней должен хорошо себя чувствовать», — подчеркнула Романенко.

Также она опровергла недавно появившуюся информацию о том, что галстук способен спровоцировать внутричерепное давление. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Романенко назвала эту информацию недостоверной, так как повышение внутричерепного давления возникает из-за травм, опухолей или воспалительных заболеваний мозга.

«Никакой галстук внутричерепное давление не повысит», — заключила она.

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