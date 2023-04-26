Здоровье 26 апреля 2023, 00:35 Врач Романенко рассказала, о каких проблемах говорят трещины на пятках Врач Романенко заявила, что трещины на пятках могут говорить о диабете

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Трещины на пятках могут говорить о диабете. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва 24».

«Трещины на пятках могут появляться, когда нарушается питание тканей, микроциркуляция, когда плохие сосуды. То есть при атеросклерозе и сахарном диабете», — отметила Романенко.

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Также специалист подчеркнула, что причиной такого состояния может быть нехватка витаминов группы B, витаминов D, A и E в организме. Среди причин медик также выделила гипотиреоз.