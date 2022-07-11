Врач Романенко рассказала, какими напитками можно утолять жажду летом

Главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие напитки смогут лучше всего утолить жажду в летнюю жару. Об этом написал «ФедералПресс».

Специалист отметила, что холодные напитки следует заменить чаем и минеральной водой комнатной температуры, чтобы не заболеть простудой.

«Оптимальные напитки [должны быть] температуры человеческого тела, также для утоления жажды лучше всего подходит чай, минеральная вода», — добавила Романенко.

По словам врача, в кафе и ресторанах могут подавать слишком холодные напитки, качества льда в которых оставляет желать лучшего. Чтобы не допустить простудных заболеваний или ангины в жару, лучше всего пить теплые напитки.

Ранее доктор Эдигер рассказал, какие напитки следует пить в жару. По его словам, напитки не должны быть слишком холодными, сладкими и газированными. Идеальный вариант — это разбавленный сок, где одна часть сока и три части воды.