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    11 июля 2022, 12:49

    Врач Романенко рассказала, какими напитками можно утолять жажду летом

    Оксана Лавнюженко

    Главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие напитки смогут лучше всего утолить жажду в летнюю жару. Об этом написал «ФедералПресс».

    Специалист отметила, что холодные напитки следует заменить чаем и минеральной водой комнатной температуры, чтобы не заболеть простудой.

    «Оптимальные напитки [должны быть] температуры человеческого тела, также для утоления жажды лучше всего подходит чай, минеральная вода», — добавила Романенко.

    По словам врача, в кафе и ресторанах могут подавать слишком холодные напитки, качества льда в которых оставляет желать лучшего. Чтобы не допустить простудных заболеваний или ангины в жару, лучше всего пить теплые напитки.

    Ранее доктор Эдигер рассказал, какие напитки следует пить в жару. По его словам, напитки не должны быть слишком холодными, сладкими и газированными. Идеальный вариант — это разбавленный сок, где одна часть сока и три части воды.