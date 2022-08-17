Врач Романенко рассказала, какие болезни возможно подхватить на море

Во время отдыха на море существует вероятность подхватить ротавирусную инфекцию, сальмонеллез и даже гепатит. Такой информацией поделилась главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщило Ura.ru.

«С морей мы можем привести весь спектр вирусных инфекций. Те же ротовирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно, они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллез», — пояснила Романенко.

Медик пояснила, что если во время путешествия вы почувствовали себя плохо, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. При этом существует вероятность привезти с отдыха даже коронавирус. Татьяна Романенко посоветовала сдать экспресс-тест или ПЦР-тест на коронавирус после того, как вы вернетесь из путешествия.