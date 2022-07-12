Врач Романенко рассказала, как привести в норму давление без таблеток

Есть несколько способов, как нормализовать давление без лекарственных препаратов. Такой информацией поделились невролог Лаврентий Неустроев и терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщил «ФедералПесс».

Неустроев пояснил, что если давление выросло на фоне психического состояния, то понизить его можно с помощью чая с мятой. Также подойдет клюквенный морс. Кроме того, эффективным способом борьбы с давлением является дыхательная гимнастика.

«Человек укладывается, начинает дышать животом, руку можно положить прямо на пупок, и рука при вдохе должна подниматься. Так мы делаем три дыхательных движения. Дальше руки нужно переставить на грудную клетку, дышать так, чтобы грудная клетка раздвигалась, дыхание доходило до верхней части грудной клетки, до ключиц. Так три дыхательных движения», — рассказал специалист.

Терапевт Татьяна Романенко посоветовала использовать горячие ножные ванны. Однако в случае повышенного давления, по ее словам, народные методы не всегда являются эффективными. При подобном состоянии лучше всего обращаться к квалифицированным специалистам.