Здоровье 22 февраля 2023, 16:42 Врач Романенко рассказала, как часто пожилым людям нужно мерить давление

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Людям преклонного возраста с гипертонической болезнью необходимо измерять давление минимум два раза в день, лучше всего в утренние и вечерние часы. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, также рекомендуется знать о своем давлении при возникновении плохого самочувствия, изменении погоды и дискомфорте в области сердца.

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Романенко отметила, что оптимальным у пожилых людей считается давление до 130 на 80.

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