Здоровье 27 июля 2023, 18:13 Врач Романенко рассказала, что учащенное сердцебиение в жару может указывать на снижение артериального давления

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Такие признаки, как сонливость, учащенное сердцебиение и слабость, могут указывать на снижение артериального давления в период жары. Об этом изданию «Москва 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Медик объяснила опасность понижения артериального давления тем, что у человека может наступить обморок.

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Если давление все же снизилось, человеку необходимо обеспечить приток свежего воздуха и дать выпить горячий сладкий чай. Эти действия повышают объем циркулирующей жидкости, добавила терапевт.