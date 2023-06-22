Здоровье 22 июня 2023, 18:52 Врач Романенко рассказала, что икота может говорить о поражении мышц диафрагмы

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Если человек часто икает, то это может говорить о целом ряде заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, нередко за икотой скрываются межпозвоночные грыжи, а также она может говорить, что поражена диафрагма. Наконец, симптом иногды провоцируют паразиты.

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«Это бывает в том случае, когда произошло заражение трихинеллами. Тогда поражаются мышцы, в том числе дыхательные мышцы и мышцы диафрагмы», — сказала Татьяна Романенко.

Как добавила Pravda.Ru, если удариться животом, то тоже может возникнуть икота. Наконец, она бывает еще и из-за физических нагрузок.

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