Здоровье 15 февраля 2023, 13:58 Врач Романенко рассказала, чем опасна нехватка воды для пожилых людей Врач Татьяна Романенко: недостаток жидкости может спровоцировать головные боли

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Нехватка воды в организме способна спровоцировать различные симптомы в виде слабости и головной боли. Такие последствия более выражены именно у пожилых людей, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24»

Как сообщил RT, в силу возраста у пенсионеров быстрее ощущается нехватка жидкости в организме.

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По словам специалиста, из-за потери эластичности сосудов при нехватке жидкости у пожилых людей не происходит перестраивания организма, в результате чего начинает страдать головной мозг.

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