Врач Романенко рассказала, чем опасна анемия | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 12:01 Врач Романенко рассказала, чем опасна анемия Врач Романенко: из-за анемии могут страдать мозг, сердце, легкие

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Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, в чем заключается опасность железодефицитной анемии.

При анемии у человека могут появляться слабость, головокружение и одышка.

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«Между тем далеко зашедшая анемия может привести к катастрофическим последствиям для организма, от нее могут страдать мозг, сердце, легкие. При анемии весь организм испытывает энергический голод», — сообщила Романенко.

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Медик отметила, что иногда анемия появляется на фоне заболеваний органов ЖКТ. Хронические болезни желудка и кишечника приводят к тому, что даже то железо, которое поступает в организм с пищей, не усваивается. Кроме того, велик риск появления анемии у тех людей, которые отказываются от продуктов животного происхождения.