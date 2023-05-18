Здоровье 18 мая 2023, 11:29 Врач Романенко посоветовала отказаться от минералки людям с заболеваниями ЖКТ

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Минеральную воду можно пить далеко не всем, а людям с заболеванием ЖКТ вообще нужно отказаться от этого напитка. Об этом «ФедералПресс» рассказала терапевт, главный врач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Он предупредила, что минеральную воду нужно пить по назначению. При этом врач должен определить дозировку напитка и частоту употребления. При самостоятельных назначениях можно навредить организму. Например, заработать проблемы с почками.

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«Любую лечебно-столовую и лечебную минеральную воду можно пить только по назначению врача. Газированный напиток запрещен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула Татьяна Романенко.

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