Здоровье 25 августа 2023, 13:07 Врач Романенко посоветовала держать ноги сухими, чтобы не заболеть в начале осени

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Терапевт, главврач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко в беседе с журналистами «ФедералПресс» дала советы россиянам, как не заболеть с наступлением осенней погоды.

По словам медика, у человека под рукой всегда должна быть теплая одежда, даже если прогнозы синоптиков обещают теплую погоду. По вечерам температура воздуха опускается, и есть риск простудиться.

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Также медик порекомендовала следить за тем, чтобы ноги оставались сухими. В случае дождя, если ноги промокли, стоит вернуться домой и переодеть обувь, сменив носки и чулки. Замерзшие ноги — это путь ко всем болезням, резюмировала Романенко.