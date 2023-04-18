Здоровье 18 апреля 2023, 10:42 Врач Романенко: онемение конечностей может говорить об опухоли головного мозга

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Онемение рук, ног и ощущение покалывания в конечностях может указывать на развитие инфекционных заболеваний и опухолевых процессов в головном мозге. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой24».

По словам специалиста, при диабете глюкоза поражает нервные волокна, из-за чего появляются неприятные ощущения жжения в руках и ногах. Также нарушение чувствительности может проявиться при инфекционных заболеваниях и опухоли головного мозга.

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Кроме того, онемение конечностей нередко возникает при различных патологиях позвоночника, добавила врач.