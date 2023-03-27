Здоровье 27 марта 2023, 12:29 Врач Романенко объяснила, как определить слишком жидкую кровь Врач Романенко: учащенное сердцебиение, одышка и синяки могут указывать на жидкую кровь

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что такие признаки как слабость, учащенное сердцебиение и одышка могут указывать на слишком жидкую кровь.

Жидкая кровь характеризуется снижением в ней гемоглобина и количества эритроцитов, тромбоцитов.

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«Слабость, учащенное сердцебиение, одышка при минимальной физической нагрузке — это проявление анемии и жидкой крови», — добавила терапевт.

Когда у человека внезапно образовываются синяки, необходимо показаться лечащему доктору. Запущенная анемия может представлять угрозу для жизни, подчеркнула медик.