Здоровье 15 мая 2023, 11:19 Врач Романенко объяснила, чем опасен холодный душ Врач Романенко: холодный душ может привести к инфаркту или инсульту

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что холодный душ опасен тем, что может спровоцировать спазм сосудов и даже привести к инфаркту или инсульту.

«Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт», — объяснила медик.

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Другими опасными последствиями от холодного душа являются насморк или бронхит. Романенко предупредила, что холодная вода — это всегда риск переохлаждения. В медицине даже существует такое понятие, как холодовой инфаркт.