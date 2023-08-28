Здоровье 28 августа 2023, 14:58 Врач Романенко объясила, что сухость во рту может говорить о диабете и болезни слюнных желез

Читать 360tv в

Возникновение постоянной сухости во рту может говорить о наличии ряда заболеваний, в том числе о сахарном диабете или серьезной патологии, связанной со слюнными железами. Об этом «ФедералПресс» рассказала терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, речь может идти о нескольких нарушениях в работе слюнных желез. В частности, о разного рода инфекциях, воспалении и даже аутоимунном заболевании. Еще двумя причинами сухости врач назвала кариес и хронический насморк, из-за которого человеку приходится дышать ртом. При возникновении этого симптома Татьяна Романенко настоятельно рекомендовала обратиться к врачу.

Авторы: