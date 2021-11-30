Врач Романенко назвала кровоточивость главным симптомом дефицита витамина K

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, что именно указывает на дефицит в организме витамина К. По словам специалиста, кровоточивость может быть прямым признаком этого явления, однако проявляется он у людей крайне редко, передала «Вечерняя Москва».

«Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияние и послеоперационные кровотечение — все это может быть симптомами недостаточности витамина K. Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K», — объяснила специалист.

Она добавила, что витамин K содержится в большом количестве в продуктах животного и растительного происхождения, которые человек ест каждый день. Если же такая проблема действительно существует, необходимо добавить в свой рацион питания зелень и растительные масла.