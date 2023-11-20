Здоровье 20 ноября 2023, 19:19 Врач Романенко назвала детокс-программы насилием над организмом

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Детокс-программы, которые имеют свое начало и конец, это всегда какое-то насилие над организмом. Об этом Pravda.Ru рассказала главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Она подчеркнула, что питание человека всегда должно быть правильным и сбалансированным. А погружать организм в стресс посредством перехода на, к примеру, только овощной рацион, — это насилие. Кроме того, такой подход может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ.

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«Или он садится на какую-то другую безуглеводную диету, белками нагружает свой организм, то есть случается обострение желчнокаменной болезни или не выдерживают почки», — отметила врач.

Она призвала налаживать свое питание постепенно, сбалансировав в нем необходимые микроэлементы.

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