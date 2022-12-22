Здоровье 22 декабря 2022, 04:02 Врач Рогова посоветовала не пить антибиотики для профилактики свиного гриппа

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Антибиотики не помогут в качестве средства профилактики свиного гриппа и ОРВИ. Подобный подход может лишь навредить организму, предупредили врачи Волгограда. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

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Декан фармацевтического факультета ВолгГМУ Наталия Рогова рассказала, что антибиотики воздействуют на бактериальные заболевания. Специалист пояснила, что если принимать данные лекарства в качестве профилактики, вирусные болезни начнут воздействовать организм еще более агрессивно.