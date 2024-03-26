Здоровье 26 марта 2024, 15:36 Врач Рязанцев рассказал, что хруст в спине может быть признаком грыжи или артроза

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Хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, о чем сигнализирует хруст в спине.

По словам медика, хруст может быть признаком четырех заболеваний. На него указывают слабость мышечного корсета, грыжи и протрузии. Также организм может сигнализировать об артрозе.

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Причиной щелчков могут быть и свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называют физиологическим.

«В нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают», — пояснил медик.