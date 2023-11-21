Здоровье 21 ноября 2023, 16:24 Врач Рябков: одно горячее блюдо в течение дня поможет избежать простуды

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Профилактикой простудных заболеваний и ОРВИ в осенне-зимний период станет одно горячее блюдо в течение дня. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Рябков в беседе с Life.

По словам специалиста, также защититься от простуды поможет активный образ жизни, который улучшает кровообращение во всем теле. Кроме того, в холодное время года стоит отказаться от курения и чрезмерного потребления кофе.

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Для профилактики сезонных заболеваний врач посоветовал носить теплую одежду, избегать жесткой обуви и не надевать влажные перчатки.