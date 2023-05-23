Здоровье 23 мая 2023, 19:39 Врач Резникова рассказала о самых полезных сезонных продуктах Врач Резникова посоветовала есть голубую жимолость в сезон

Читать 360tv в

Некоторые сезонные овощи, ягоды и фрукты обладают большим запасом витаминов и помогают набраться сил и энергии. Нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения и тренер клуба First&Only Мария Резникова рассказала, на что стоит обратить внимание в сезон. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист посоветовала употреблять в пищу голубую жимолость. Клубника и лимон уступают ей по содержанию витамина C. Также в своем составе она содержит полезные микроэлементы.

Реклама

Кроме того, специалист посоветовала включить в рацион белокочанную капусту из-за содержания в ней витамина K, написали «Народные новости».