Врач-ревматолог назвал опасность пассивного отдыха

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, почему пассивный отдых в первую очередь опасен для суставов и сердца. Частое сидение дома без физических упражнений особенно вредит тем людям, у которых уже имеются проблемы с суставами. Об этом он сообщил сайту «Москва 24».

«Например, вылечить больные суставы нельзя без упражнений. Для них движение очень важно. Они могут атрофироваться, если человек в принципе мало двигается и гуляет», — процитировал kp.ru слова ревматолога.

Неактивный образ жизни также плохо сказывается на сердце и органах дыхания. Безусловно, за неделю органы не атрофируются, однако в организме могут начаться негативные процессы.

Евдокименко советует людям на самоизоляции делать легкую зарядку. Физические упражнения не только придадут бодрости и сил, но заставят организм работать лучше. Для этого не обязательно посещать спортзал, можно воспользоваться площадкой на улице или сделать упражнения дома с помощью коврика.

«Как минимум час-два в день надо гулять, если есть такая возможность. Хотя бы минут 30 в день уделить легким упражнениям, они необязательно должны быть физически тяжелыми», — заключил медик.