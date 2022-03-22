Врач Решетова рассказала о том, как сохранить женскую молодость

С возрастом тело женщины начинает меняться, что может сказываться на состоянии сексуальной жизни. Замглавного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова дала советы, как женщине сохранить молодость. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнула, что после 40 лет многие женщины начинают сталкиваться с проблемами с реализацией либидо. Кроме того, вопросы может вызывать состояние интимной зоны, передал сайт kp.ru.

«Ткани в интимной зоне меняются с возрастом, теряют тонус и эластичность. Последствия могут быть самыми плачевными. Это не только нарушение чувствительности или эстетические потери, но и боль во время близости или недержание мочи», — рассказала специалист.

Эксперт посоветовала обращаться к врачу в том случае, если вы столкнулись с дискомфортом.