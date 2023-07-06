Здоровье 06 июля 2023, 00:26 Врач Репешов рассказал, из-за чего происходят вспышки кишечных инфекций в лагере Врач Репешов заявил, что вспышки кишечных инфекций в лагере происходят из-за халатности

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Причиной вспышек кишечных инфекций в лагерях является обычная халатность. Такой информацией поделился врач-гигиенист и заведующий отделом мониторинга здоровья СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Сергей Репешов. Об этом сообщил сайт «МК — Санкт‑Петербург» со ссылкой на «Brif».

По словам специалиста, такое происходит из-за нарушения санитарных правил. Кроме того, имеет роль неаккуратность в приготовлении пищи.

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Иногда причина кроется в том, что родители привозят некачественные продукты. Обычно в таких заведениях питание планируют заранее.