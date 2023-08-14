Здоровье 14 августа 2023, 14:38 Врач-реабилитолог Васильев рассказал, что йодную сетку нужно делать при заболеваниях щитовидной железы

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Йодная сетка отлично помогает людям, страдающим недостатком йода при заболеваниях щитовидной железы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил врач-реабилитолог Валерий Васильев.

Иногда йодную сетку делают для снятия отеков и как антисептическое средство при порезах и ранах, написал сайт newsnn.ru.

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Врач предупредил, что исчезновение йодной сетки с тела в течение суток указывает на дефицит йода в организме. Он порекомендовал обратиться к эндокринологу для последующего проведения йодотерапии.