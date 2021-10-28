Врач-реабилитолог рассказал о второй пандемии в России

Врач-реабилитолог Александр Фомин рассказал, что вместе с COVID-19 жители России страдают и от второй пандемии, смертность от которой не меньше. В нашей стране очень распространены сердечно-сосудистые заболевания. Советами о том, как не попасть в группу риска, он поделился с радио Sputnik.

«По моему мнению, у нас 50% смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже. Нам необходимо изменить это», — уверенно сказал специалист по ведению здорового образа жизни.

Основная профилактика заболеваний сердца и сосудов, по его словам — это движение. Одни из самых распространенных кардиологических заболеваний — ишемическая болезнь сердца и гипертония — обычно прогрессируют, когда человек постоянно проводит время сидя.

При этом двигаться лучше как можно чаще, но понемногу. Каждый час надо вставать и делать легкую разминку хотя бы в течение минуты. Еще один прекрасный способ борьбы с гиподинамией — это активная ходьба, которой вполне хватит от 45 до 90 минут в день.

«Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить», — заключил Александр Фомин.