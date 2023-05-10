Здоровье 10 мая 2023, 18:49 Врач-реабилитолог Агапкин рассказал, что отсутствие подушки во время сна создает неправильное положение шеи

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в разговоре с изданием «Питерские заметки» рассказал, что сон без подушки негативно сказывается на кровотоке головного мозга.

Как объяснил медик, отсутствие подушки во время сна создает неправильное положение шеи, из-за чего мозг начинает испытывать недостаток кислорода, написали «Народные новости».

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Врач отметил, что самым правильным положением для сна будет поза, когда шейный изгиб заполнен подушкой, а плечи лежат на матрасе. Человек во время сна не должен чувствовать скованности.