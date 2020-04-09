Врач развенчал популярные мифы о коронавирусе

Индекс самоизоляции в российских городах-миллионерах вырос с 1,3 балла до трех. Это плохо, значит, все больше людей нарушают режим и выходят на улицу. Существует несколько устойчивых мифов, которыми россияне оправдывают свое поведение. Некоторые из них «360» обсудил с сотрудником подмосковной клинической больницы.

Реаниматолог-анестезиолог городской клинической больницы Реутова Сергей Семин прокомментировал расхожее мнение, которое часто высказывается в комментариях подписчиков: «Пандемии нет, нас просто запугивают. Поэтому мы выходим гулять».

По его мнению, о запугивании речь не идет, а, чтобы получить точную и исчерпывающую информацию о распространении заболевания, достаточно обратиться на сайт стопкоронавирус.рф.

«В настоящее время известна циркуляция среди населения четырех видов коронавируса, которые вызывают поражение верхних дыхательных путей. На 8 апреля в России было зафиксировано еще 1175 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Что касается общемировой статистики, то, по данным аналогичного международного сайта, коронавирус распространился уже на 209 стран и территорий. Статистика — это что-то далекое от наших семей, нас самих. И это еще одно заблуждение, как и повальное увлечение медицинскими масками», — сообщил врач.

Сергей Семин подчеркнул, что маска совершенно точно не поможет инфицированному человеку.

«Он должен находиться либо на карантине дома, либо в стенах лечебного учреждения. Здоровым людям надо носить маски, если они помогают людям с инфекцией. Если вы кашляете или чихаете, носите маску», — посоветовал врач.

Он также напомнил, что ни в коем случае нельзя вызывать на дом косметологов и мастеров по маникюру, или ходить к ним самому. Подобные вольности в момент самоизоляции могут закончиться госпитализацией.

«Во-первых, вы нарушаете режим самоизоляции, и идете к человеку, которого вы не знаете. Во-вторых, вы не знаете, проживает ли с ним кто-то. А этот кто-то может быть потенциально инфицирован», — уточнил Семин.

Инфицирован может быть и сам мастер, ведь неизвестно, кто у него был до вас.

«Кому вы собрались показывать маникюр? Врачам? Нам абсолютно неважно какого цвета ногти умирающего пациента», — подчеркнул анестезиолог-реаниматолог.

Сергей Семин опроверг народное мнение, что мед, чеснок и имбирь могут защитить от коронавируса.

«Не существует никакой доказательной медицинской базы о пользе при вирусе имбиря, меда, чеснока. Если применять данные средства, они помогут вам также как подорожник. Самолечение в принципе не допустимо, как и самодиагностика», — подчеркнул врач.

Он предложил не сидеть дома и ставить горчичники в случае симптомов простуды, а вызвать врача на дом.

«Все заболевания, которые вызывают лихорадку — повышение температуры тела — это либо заболевания бактериальные, либо вирусной природы. Коронавирусы — это большое семейство вирусов способных инфицировать человека. У людей коронавирусы могут вызывать ряд заболеваний от легких до тяжелых форм», — отметил врач.

Сергей Семин подтвердил, что у детей этот вирус может пройти практически бессимптомно. Но это не означает, что им можно не соблюдать домашний режим и гулять на детской площадке.