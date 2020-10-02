Врач развеял популярные мифы о коронавирусе

Распространение коронавируса продолжается уже более полугода, но до сих пор многие верят фейкам об инфекции. Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов объяснил, какие суждения о болезни являются мифами.

По словам врача, нельзя верить в то, что вирус сохраняется в слюне и слизи в течение нескольких суток после заражения.

«Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой», — отметил Бекетов в интервью сайту kp.ru.

Он добавил, что нельзя промывать содовым раствором нос и горло, а также вдыхать его пары. Врач посоветовал использовать более безопасные аналоги для промываний, которые легко найти в аптеках. Вдыхание паров соды опасно тем, что может привести к серьезному раздражению верхних дыхательных путей.

«При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой, что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц», — пояснил Бекетов.

Медик рекомендовал не следовать сомнительным рекомендациям, а обращаться к врачу при первых же признаках заболевания.