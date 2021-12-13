Врач развеял популярные мифы о коллагене

Коллаген, который производители косметики и БАДов указывают как один из активных ингредиентов своей продукции, на самом деле не может разгладить морщины. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Он объяснил, что указание коллагена в составе некоторых товаров — не более чем маркетинговый ход, потому что организм внешний коллаген впитать не может. При наружном применении, например, он воспринимается кожей как чужеродный белок.

«Самый популярный миф гласит, что коллаген, который входит в состав кремов либо других средств, наносящихся на кожу, будет способствовать разглаживанию морщин. Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит», — констатировал эксперт.

Коллаген в биоактивных добавках в пище тоже ни к ожидаемым результатам не приведет. Для того, чтобы действительно бороться с морщинами, нужно помогать организму вырабатывать собственный внутренний коллаген. Для этого в рацион нужно включить продукты с витамином C, желатином и, желательно, животным белком.