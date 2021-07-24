Врач развеял мифы о растворимом кофе

Многие считают, что растворимый кофе хуже зернового. На самом же деле оба бодрящих напитка не уступают друг другу по качеству. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Хороший растворимый кофе будет таким же по качеству, как и хороший вареный кофе. В основе двух видов напитка лежат одни и те же зерна. Главное — смотреть на производителя», — сказал медик «Москве 24».

Он добавил, что тонизирующий эффект наступит быстрее при употреблении напитка из растворимого кофе. В этом случае кофеин начнет действовать немного быстрее. Арзамасцев подчеркнул, что кофеина в растворимом варианте ничуть не меньше, чем в зерновом кофе. Оба напитка оказывают одинаковое воздействие на организм.

«Важно понимать, как переносится кофе организмом. Если генетически человек нормально воспринимает кофеин, то у него ни растворимый, ни вареный кофе не будет вызывать никаких проблем», — отметил врач.

По его словам, употребление как зернового, так и растворимого кофе нужно ограничить, если есть проблема с его непереносимостью.