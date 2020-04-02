    02 апреля 2020, 16:09

    Врач развеял миф об укреплении иммунитета имбирем

    Анастасия Кременчугская

    Марина Аплетаева, российский врач-диетолог, иммунолог, в беседе с РИА ФАН рассказала, что корень имбиря не способен укрепить иммунитет. А его чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением.
    Врач развеял миф об укреплении иммунитета имбирем

    По словам врача, имбирь не обладает противовирусной активностью и не оказывает мощной стимуляции иммунитета.

    «То, что имбирь укрепляет иммунитет — это скорее миф, чем правда. Для укрепления иммунитета может служить хорошим посылом правильное питание. Зерновые, злаки, овощи, фрукты — это все то, что опосредованно может укреплять наш иммунитет. Такого не бывает, что мы вели не очень правильный образ жизни, а тут начали есть имбирь, и у нас все сложилось: и здоровье поправили, и иммунитет подняли. Конечно, нет. Это скорее миф», — пояснила Аплетаева.

    Она также рассказала, что для действия на иммунную систему, продукты необходимо употреблять в комплексе. Имбирь оказывает только раздражающий эффект на слизистые ротовой полости и желудка.

    Чрезмерное употребление имбиря может привести к проблемам со здоровьем — травматизации желудка.