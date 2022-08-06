Врач развеял миф о вреде мороженого в жару

Поедание мороженого в жаркую погоду не может спровоцировать ангину. При этом холодный десерт способен снизить иммунитет, предупредила врач-педиатр Наталья Нежданова.

По словам медика, ангина возникает под воздействием неблагоприятных факторов из-за патогенных бактерий или вирусов. Заболевание может появиться на фоне переохлаждения, аллергии, травмы горла или острых воспалительных процессов в носоглотке.

«Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора», — сказала Нежданова в разговоре с агентством «Прайм».

Она посоветовала есть мороженое осторожно. При этом врач подчеркнула, что в этом лакомстве более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин и важные минералы. Все перечисленные элементы благотворно влияют на работу нервной системы и улучшают обменные процессы.

Как отметила Нежданова, мороженое не стоит есть людям с ожирением, гипертонией, сахарным диабетом, непереносимостью лактозы и хроническим гастритом.