Врач развеял миф о росте заболеваемости ОРВИ с приходом холодов

Врач-терапевт, автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина опровергла распространенный миф о том, что заболеваемость ОРВИ растет по причине похолодания.

«Это большой миф, что мы болеем, когда холодно. Это мнение появилось, поскольку холодает у нас в сентябре, а в это же время дети идут в школы, студенты в университеты, а взрослые возвращаются из отпусков», — уточнила специалист.

По ее словам, основным фактором увеличения количества случаев заражения ОРВИ и гриппом является то, что люди начинают чаще проводить время в замкнутых пространствах большими коллективами. Кашубина заметила, что сезон простуд наступает позже появления первых холодов — в период с декабря до конца марта, сообщило радио Sputnik.

Медик напомнила о важности вакцинации в начале осени, чтобы организм успел выработать необходимое число защитных антител.