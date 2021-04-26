Врач развеял миф о холестерине в яйцах

Содержащийся в яйцах холестерин, согласно последним исследованиям, не вредит организму. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Холестерин находится в яичном желтке. Ранее считалось, что он способствует развитию атеросклероза.

Однако теперь «появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень „плохого“ холестерина в крови», сообщил собеседник.

«Холестерин — это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей», — пояснил специалист.

Гинзбург добавил, что яйца содержат множество питательных веществ. Помимо белка это фосфолипиды и жирорастворимые витамины А, D, B6, B12.

Яйца считаются повседневной пищей, их можно употреблять пять раз в неделю. При этом некоторые считают самой полезной категорию С2 (мелкие яйца), поскольку их несут молодые куры. Однако, по словам специалиста, подтверждений этому факту нет.