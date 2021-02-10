Врач развеял миф о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу

Отсутствие вакцинации детей не помешает формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Ранее подобное опасение высказали в Минздраве Израиля.

Иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы «Хадасса Эйн-Керем» профессор Полина Степенская в интервью РИА «Новости» рассказала, что страны, где вакцинация населения от коронавируса идет рекордными темпами, уже приближаются к выработке коллективного иммунитета.

«В Израиле уже привито 3,5 миллиона, плюс еще 700 тысяч человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболели. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идем к коллективному иммунитету семимильными шагами», — отметила Степенская.

Для обычного коронавируса были сделаны подсчеты. Для формирования коллективного иммунитета, по словам иммунолога, необходимо, чтобы переболели или привились от 43 до 75% населения. Эти данные верны даже при условии заражения британским штаммом SARS-CoV-2.