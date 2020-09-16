Врач развеял миф о диетических свойствах мармелада

Диетолог и автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко развеял миф о диетических свойствах мармелада. Он отметил, что в этом продукте содержится большое количество сахара.

По его словам отличие мармелада от других сладких лакомств заключается только в том, что он «маскируется» под фруктовый продукт, информирует радио Sputnik.

«К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое, и им не с чем сравнивать», — посоветовал специалист.

Он объяснил, что дети одинаково наслаждаются брокколи и рыбой, так как еще не знакомы со вкусом десертов. Кузьменко подчеркнул, что мармелад изготавливают на основе фруктовых пюре или соков, однако это не делает его менее калорийным.

Эксперт рассказал, что многие думают, раз природные углеводы спрессовывают, то они получаются низкокалорийными. На самом деле по составу одна мармеладка сравнима примерно с 3-4 яблоками. Вместе с тем в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет.