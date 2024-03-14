Здоровье 14 марта 2024, 11:07 Врач Разаренова: употребление жвачки стоит ограничивать 10 минутами

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Длительное жевание резинки может приводить к проблемам с суставами челюсти. Ее употребление стоит ограничивать 10 минутами, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, из-за постоянного жевания мышцы челюсти утомляются, это провоцирует дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Также длительное использование резинки может повредить эмаль зубов и привести к износу.

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«Частое жевание жвачки означает интенсивное механическое и химическое воздействие на слизистую оболочки рта и может вызывать ее раздражение», — добавила врач.