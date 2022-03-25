Врач Разаренова рассказала, какое количество яиц стоит употреблять в неделю

Яйца являются крайне полезным продуктом. Они богаты белком, который легко усваивается организмом. Однако не стоит злоупотреблять этой едой. Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала о допустимой норме яиц в неделю. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам медика, в день можно употреблять два-три целых яйца. При этом яичного белка можно съедать больше. В неделю же допустило употреблять пять-шесть яиц. Лучше всего совмещать их с другими продуктами, в которых содержится белок. К ним относятся мясо, рыбы, птица, продукты моря и субпродукты, передала «Русская планета».

При этом тем людям, которые страдают от хронических заболеваний, стоит подходить к употреблению яиц с осторожностью. Например, страдающим от болезней желудка и кишечника или с риском сосудистых нарушений лучше отказаться от частого поедания этого продукта.